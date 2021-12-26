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В Алуште в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» введена в эксплуатацию дорога к новостройке

В Алуште в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» введена в эксплуатацию дорога к новостройке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 21:21 26.12.2021

Строительно-монтажные работы по созданию нового автодорожного полотна и пешеходной зоны к новому жилищному комплексу «Семейный» в Алуште завершены в полном объеме. Таким образом, сегодня объект был введен в эксплуатацию. Реализовать данный проект получилось в рамках выполнения целевых показателей регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов.

В Алуште в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» введена в эксплуатацию дорога к новостройке

Благодаря усилиям подрядчика, все запланированные работы были выполнены своевременно и в полном объеме, а именно:  созданы подпорные укрепительные стены выстой 9 м (общий объем бетона — 1000 кубометров), устроено более 5 тыс. кв. метров дорожной одежды с двухслойным асфальтобетонным покрытием, выполнена разметка холодным и термопластиком с световозращающими элементами, установлено 2 тыс. кв. метров тротуара с пешеходным ограждением и тактильной плиткой, смонтировано 34 опоры освещения оборудованных 49-ю современными светильниками, обеспечивающими безопасность дорожного движения в ночное время, создано 2 пешеходных перехода, оборудованных светофорами, а также искусственными дорожными неровностями (лежачий полицейский), сделаны автобусные остановки, которые оборудованы современными остановочными комплексами из закаленного стекла, заездными карманами с противооткатными устройствами, что является необходимым, учитывая продольный уклон, — говорится в сообщении.

В Алуште в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» введена в эксплуатацию дорога к новостройке

По окончании строительства объекта был выполнен ремонт покрытия подъездной дороги по ул. 60 лет СССР на участке от объекта строительства до ул. Юбилейная (объем работ составил больше 6 тыс. кв. метров).

В Алуште в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» введена в эксплуатацию дорога к новостройке

 

В Алуште в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» введена в эксплуатацию дорога к новостройке

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