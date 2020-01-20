В Алуште в воскресенье вечером спасали мужчину: «зашёл» в море в шторм и не мог выйти

19 января в 23:37 в службу спасения поступила информация — в Алуштеavatars.mds.yandex.net в районе необорудованного пляжа «Черновские камни» (р-н Рабочего Уголка) мужчина, находящийся в море на расстоянии примерно 10 метров от берега, не может выйти из воды из-за сильного шторма.

По прибытию на место ЧП, специалист зашел в воду, подплыл к пострадавшему, надел на него спасательный круг и транспортировал к буне, где находились ещё три спасателя. К сожалению, сразу эвакуировать мужчину из моря не удалось — он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был довольно крупного телосложения. Кроме того, спасоперация осложнялась темным временем суток, высокой волной и наличием крупных камней у побережья, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. – Чтобы извлечь мужчину из воды, спасатели спустились в прибой и подняли его из воды на буну, после чего передали медицинским работникам.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101».