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В Алуште задержали двоих подозреваемых в вымогательстве с причинением тяжкого вреда здоровью

В Алуште задержали двоих подозреваемых в вымогательстве с причинением тяжкого вреда здоровью

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:16 22.11.2023

В Алуште в полицию поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что неустановленные лица вымогали у него деньги и нанесли телесные повреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште установлены личности двоих подозреваемых, которыми оказались 41-летний житель Краснодара, а также ранее судимый 30-летний алуштинец. Оперативниками на территории города злоумышленники задержаны.

Злоумышленники дали признательные показания и сообщили полицейским, что договорились встретиться с потерпевшим в городе с целью возврата им денежного долга в сумме 6 000 рублей. После отказа вернуть деньги, злоумышленники нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу потерпевшему, после чего скрылись с места преступления. Спустя несколько дней заявитель обратился в медицинское учреждение в связи с плохим самочувствием. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные 32-летним алуштинцем телесные повреждения квалифицированы как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Сам потерпевший в беседе с полицейскими опроверг факт долга, — сообщили в МВД по РК.

Следователем ОМВД России по г. Алуште возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 163 УК РФ («вымогательство»). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции также установили причастность одного из задержанных к совершению аналогичного преступления: в этот же день фигурант с применением физической силы требовал возврата денег «с процентами» у местного жителя. В качестве залога подозреваемый забрал мобильное устройство у друга «должника». Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

МВД по РК напоминает:

Если вы стали жертвой преступления или ваше имущество похищено – незамедлительно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в ближайшее отделение.

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