Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В алуштинских селах строят многоэтажный дом и канализационную сеть
Новости Республики

В алуштинских селах строят многоэтажный дом и канализационную сеть

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:44 11.06.2025

В ходе рабочей поездки в городской округ Алушта Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил строительные площадки многоквартирного дома в селе Малый Маяк и канализационных сетей в селе Изобильное.

В этом году планируется завершить строительство современного жилого дома на 72 квартиры в селе Малый Маяк», — отметил Гоцанюк. Проект реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым по направлению «Обеспечение межнационального единства».

На данный момент общая готовность объекта составляет порядка 65%. Все земляные работы, фундамент и несущие конструкции успешно завершены. В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу коммуникаций и благоустройству прилегающей территории.

На территории многоквартирного дома будет оборудована современная детская площадка, зеленые зоны и удобная парковка, — добавил он.

В алуштинских селах строят многоэтажный дом и канализационную сеть

В селе Изобильное стартовало строительство новой канализационной сети протяжённостью 5,9 км. По плану завершение строительных работ намечено в декабре 2025 года. Проект включает два участка с различной мощностью: первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй — 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.

Узнайте больше:  С 16 июня на мосту в Инкермане вводится реверсивное движение. И до ноября

В настоящее время подрядная организация занимается закупкой необходимых строительных материалов и уже приступила к основным строительным работам.

Для того чтобы уложиться в установленные контрактом сроки, подрядчику необходимо увеличить темпы работ на объекте. Держим процесс на контроле, — отметил Председатель Совета министров.

Гоцанюк подчеркнул, что реализация проектов в сфере жилищного строительства и создание современной инфраструктуры значительно улучшает качество жизни граждан и повышает инвестиционную привлекательность региона.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 26

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.