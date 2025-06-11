В алуштинских селах строят многоэтажный дом и канализационную сеть

В ходе рабочей поездки в городской округ Алушта Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил строительные площадки многоквартирного дома в селе Малый Маяк и канализационных сетей в селе Изобильное.
В этом году планируется завершить строительство современного жилого дома на 72 квартиры в селе Малый Маяк», — отметил Гоцанюк. Проект реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым по направлению «Обеспечение межнационального единства».
На данный момент общая готовность объекта составляет порядка 65%. Все земляные работы, фундамент и несущие конструкции успешно завершены. В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу коммуникаций и благоустройству прилегающей территории.
На территории многоквартирного дома будет оборудована современная детская площадка, зеленые зоны и удобная парковка, — добавил он.
В селе Изобильное стартовало строительство новой канализационной сети протяжённостью 5,9 км. По плану завершение строительных работ намечено в декабре 2025 года. Проект включает два участка с различной мощностью: первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй — 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.
В настоящее время подрядная организация занимается закупкой необходимых строительных материалов и уже приступила к основным строительным работам.
Для того чтобы уложиться в установленные контрактом сроки, подрядчику необходимо увеличить темпы работ на объекте. Держим процесс на контроле, — отметил Председатель Совета министров.
Гоцанюк подчеркнул, что реализация проектов в сфере жилищного строительства и создание современной инфраструктуры значительно улучшает качество жизни граждан и повышает инвестиционную привлекательность региона.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма