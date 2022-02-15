Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В алуштинском селе Малореченском идет строительство канализационно-очистных сооружений

crimeapress_news



реклама в крыму
В алуштинском селе Малореченском идет строительство канализационно-очистных сооружений
Фото: Крым 24

В алуштинском селе Малореченском идет строительство канализационно-очистных сооружений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 15.02.2022

В Большой Алуште, на территории села Малореченское началось строительство канализационно-очистных сооружений. Строители уже приступили к демонтажу и подготовке площадки для возведения объекта.

Действующие очистные сооружения были построены ещё в семидесятые годы, они очень устарели. Когда построят новые очистные, эти законсервируют. Новым будет всё  – коллекторы, глубоководный выпуск и сами очистные, — рассказал руководитель проекта от службы заказчика – ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» Владимир Шемшадов.

Общая стоимость работ — более 1 миллиарда рублей. Как сообщает Крым24, производительность нового комплекса будет 3 тысячи кубов в сутки, что в 10 раз больше, чем у старого.

По нашей оценке, 1,5 — 2 тысячи кубов максимум в какой-то пик приходит. Но, опять же, пик — когда ещё лето, ливневые осадки. Реальных стоков приходит тысяча-полторы, — подчеркнул директор алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Юрий Панасенко.

Закончить строительство канализационно-очистных сооружений планируют к 2024 году. Собственными силами подрядчик ООО «РСК-ЮГ» обязан выполнить не менее 25% объёма работ.

Узнайте больше:  Центру по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» - 28 лет. За плечами 2 тысячи операций

Параллельно началась подготовка к строительству канализационных очистных сооружений в ялтинском посёлке Кацивели.

В 2022 году в Крыму планируют завершить работы по трём очистным сооружениям: реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке Орджоникидзе, строительство канализационных очистных сооружений в городе Саки и строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в селе Оленевка Черноморского района.

Как сообщает Крым24, производительность нового комплекса будет 3 тысячи кубов в сутки, что в 10 раз больше, чем у старого.

Фото: Крым 24


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.