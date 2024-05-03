В апреле на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило более 77 тысяч вызовов

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что с 1 по 30 апреля на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило 77 027 вызовов.

Из них в «Скорую помощь», на номер «103» было переведено 7 807 вызовов, в полицию, на «102» – 6 975 вызовов, на номер «101» переадресован 1 051 вызов, а на номер «104» — 435 вызовов, переведено на ЕДДС – 2 548 вызовов. Кроме того, 2 412 раз в телефонном режиме была оказана консультация. 362 звонков охарактеризованы как детская шалость – 362. Количество вызовов, поступивших на «ЭРА-ГЛОНАСС» — 113.

В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

пожарной охраны;

полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийной службы газовой сети;

«Антитеррор».

Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся: пожар, запах газа в подъезде, на этаже или в квартире, ДТП, домашнее насилие, преступления, свидетелем которого вы стали, в том числе нарушения общественного порядка, срочная медицинская помощь.