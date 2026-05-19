В апреле севастопольские госветклиники оказали помощь почти 500 домашним животным

Севастопольцы обращались с широким спектром проблем: от сезонных аллергических реакций до сложных онкологических заболеваний. Ветеринарные врачи провели ряд хирургических манипуляций, включая первичную обработку и ушивание ран, а также плановые операции по кастрации и стерилизации. Лабораторная диагностика позволила точно подтвердить диагнозы и подобрать эффективную схему терапии при ринитах, отитах, воспалительных процессах и абсцессах. Кроме того, владельцы активно пользовались профильными консультациями по содержанию, гигиене и рациону питания питомцев. Все процедуры проводятся в соответствии с современными стандартами ветеринарной медицины.

В рамках программы развития государственной ветеринарной службы клиники ГБУ «Севветцентр» укомплектованы более чем 200 единицами лечебно-диагностического оборудования, что позволяет оказывать помощь как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Особого внимания заслуживает случай, зафиксированный в филиале на ул. Могилевской, 16. В клинику доставили спаниеля, который заметно прихрамывал и постоянно вылизывал лапу. При осмотре ветеринарный врач обнаружил в межпальцевом пространстве устюг — острый колосок сухой травы, проникший под кожу и спровоцировавший локальное воспаление. Благодаря профессионализму специалистов и современному оснащению инородное тело было аккуратно извлечено без повреждения тканей. После антисептической обработки и короткого курса противовоспалительной терапии животное полностью восстановилось и уже через несколько дней вернулось к привычному режиму прогулок.

Напоминаем, с наступлением тёплого сезона возрастает риск контакта питомцев с устюгами. Острые колоски злаков легко проникают в носовые ходы, ушные раковины, глаза, межпальцевые промежутки и даже дыхательные пути. Их микроструктура способствует продвижению колоска вглубь тканей, что быстро приводит к нагноению и серьёзным осложнениям.

Наши специалисты используют современное оборудование, включая эндоскопы, чтобы точно и безопасно извлечь колосок даже из труднодоступных мест. Главное — не пытаться самостоятельно «выдавить» или вытащить устюг: это может привести к более серьезным последствиям, нагноению и необходимости хирургического вмешательства. Мы благодарим всех владельцев за доверие к государственной ветеринарной службе и напоминаем: если вы подозреваете, что питомец пострадал от устюга или столкнулся с любой другой проблемой со здоровьем, не откладывайте визит к ветеринарному специалисту. Своевременная помощь — залог быстрого выздоровления! — подчеркнула заместитель начальника Севветцентра Юлия Шалавинская.

Государственные ветеринарные клиники ГБУ «Севветцентр» осуществляют приём по адресам:

• ул. Могилевская, 16

• ул. Бутырская, 9

Запись на приём и консультации: +7 (978) 300-95-15

источник: пресс-служба Правительства Севастополя