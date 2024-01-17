В Армянске 23-летняя местная жительница ответит за покушение на убийство

В Армянске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, в октябре 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства, обвиняемая вступила в конфликт со своим знакомым. В ходе ссоры девушка нанесла потерпевшему несколько ударов ножом в область груди и спины. Свой преступный умысел довести до конца она не смогла из-за сопротивления, оказанного потерпевшим, – сообщили в прокуратуре РК.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.
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