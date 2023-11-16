В Артеке завершились работы по устройству фундамента нового Центра инновационно-образовательных технологий

В Крыму на территории лагеря «Солнечный» Международного детского центра «Артек» завершились работы по устройству фундамента нового Центра инновационно-образовательных технологий. Его строительство проводится в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

Общая площадь нового здания лагеря «Солнечный» составит более 20 тыс. кв. м. Там появится амфитеатр, артистические и репетиционные залы, видеостудия, студия звукозаписи и другие помещения. Работы по подготовке территории для строительства стартовали в сентябре 2022 года. Образовательная программа Центра будет направлена на расширение кругозора детей и формирование их умений и навыков. Всего в комплексе смогут учиться 1200 школьников одновременно, – отмечает заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Ожидается, что новый Центр появится в детском лагере «Солнечный» к 2025 году. На сегодняшний день строители полностью завершили работы по устройству фундаментной плиты здания.

В настоящее время проводятся работы по устройству монолитных конструкций технического этажа. Завершить их планируется в декабре 2023 года. Кроме того, на территории лагеря реализуется проект строительства двух спальных корпусов на 500 мест каждый, также проводится комплекс работ по обновлению инженерной инфраструктуры и реконструкции берегоукрепительных сооружений с обустройством пляжей, — говорит генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Всего на территории лагеря «Солнечный» реализуется семь объектов, в числе которых два спальных корпуса на 500 человек каждый, газовая котельная с инженерными коммуникациями, подъездные дороги, корпус для проживания вожатых и персонала Центра инновационных образовательных технологий, а также объекты пляжной инфраструктуры.

Завершить строительство данных объектов на территории Международного детского центра «Артек» планируется к празднованию его столетнего юбилея в 2025 году.

источник: пресс-службы Административного департамента ППК «Единый заказчик»