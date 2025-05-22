В Бахчисарае и Симферополе появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы

Вы растите спортсменов, которые достойно представляют нашу республику на всероссийских и международных соревнованиях. Команды добиваются отличных результатов, занимают призовые места, прославляя Крым на самых разных спортивных аренах. Задача органов власти – поддержать дальнейшее развитие массового спорта, создать для этого все условия, – сказал Глава республики.

С директором ГБУДО РК «Спортивная школа водных видов спорта имени Маргаритова Виктора Сергеевича» Сергеем Боговаровым Сергей Аксёнов обсудил возможность организации занятий для детей начиная уже с четырех лет вместо семи – порога, принятого в соответствии с федеральным стандартом.

Мы должны дать возможность как можно большему количеству молодежи заниматься плаванием за счет бюджетных средств. Сейчас в рамках госзадания в школе занимаются 760 человек. Считаю, что еще около 350 детей смогут заниматься здесь за счет бюджета. Руководство учреждения подсчитает максимальную вместимость бассейнов для удовлетворения запроса на бесплатные занятия. Число бюджетных групп должно быть увеличено, – распорядился Глава Крыма.

Директор ГБУДО РК «Спортивная школа № 7» Олег Домашенко сообщил о необходимости построить многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Бахчисарае, где можно будет заниматься борьбой, баскетболом, волейболом и проводить турниры различных уровней. Сергей Аксёнов поддержал строительство типового ФОКа до конца текущего года. Объем финансирования из внебюджетных источников составит порядка 100 млн рублей, земельный участок уже определен.

Кроме того, быстровозводимый модульный зал планируется построить в городе Симферополе для занятий акробатикой и спортивной гимнастикой на базе ГБУДО РК «Спортивная школа № 8». Его директор Игорь Уваров отметил, что в настоящее время акробатам и гимнастам приходится заниматься в неподходящих для этого условиях, тем не менее спортсменам удается достигать высоких результатов. Сергей Аксёнов поручил предусмотреть в 2026 году финансирование строительства из республиканского бюджета в размере 150 млн рублей.

Директор ГБУ РК «Спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым» Геннадий Игнатьев подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования инфраструктуры для занятий адаптивными видами спорта. Сергей Аксёнов проинформировал, что в Симферополе будет построен универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс – одноэтажное здание со всеми элементами доступной среды. На эти цели планируется выделить около 150 млн рублей. Как подчеркнул Глава республики, вся необходимая документация должна быть подготовлена заранее, чтобы приступить к работам уже в январе 2026 года.

В ходе встречи с директором ГБУДО РК «Спортивная школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хан Султана» Сейдаметом Ягьяевым Сергей Аксёнов заявил о важности поддержки национальных видов спорта. В первую очередь речь идет о Куреше – крымскотатарском виде борьбы на поясах. Глава Крыма дал поручение проработать вопрос строительства двух специализированных физкультурно-оздоровительных комплексов и выделения пяти тренерских ставок для занятий борьбой Куреш. Необходимое финансирование будет выделено на эти цели до конца текущего года.

Помимо этого, Сергей Аксёнов обговорил с представителями Любительской крымской хоккейной лиги возможность финансирования аренды льда для проведения тренировок за счет средств Министерства спорта РК, на что потребуется около 3,5 млн рублей в год, а также создание в Крыму Академии хоккея.

В мероприятиях приняла участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым