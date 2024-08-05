В Бахчисарае завершили работы по благоустройству общественной территории

В рамках благоустройства территории выполнены работы по освещению и видеонаблюдению территории, обустройству и мощению тротуарной плиткой пешеходных зон, обустройству полива для зеленых насаждений, установке пергол и навигационного стенда, скамеек, урн. Кроме того, выполнено обустройство 2-х парковочных пространств: перед зданием администрации города Бахчисарай и стоматологическим отделением ЦРБ. Вместе с тем, было предусмотрено выполнение работ по озеленению территории. Так, подрядной организацией выполнены работы по высадке зеленых насаждений в количестве 360 штук, также сделали дополнительную рекреационную зону, которая позволит расширить границы экскурсионных маршрутов.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на улучшение городской среды и благоустройство, увеличение доли городов с благоприятной средой, а также развитие инфраструктуры, общественных пространств и формирование благоприятной городской среды для жителей.

Ознакомиться с полным перечнем общественных территорий, где проходят работы по благоустройству на 2024 год, можно по ссылке.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)