В Бахчисарайском районе бывший зять убил бывшую тёщу. На глазах у своего сына

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Бахчисарайского района, подозреваемого в убийстве 63-летней жительницы Балаклавского района (ч.1 ст. 105 УК РФ).
Установлено, что жительница Бахчисарайского района около года назад развелась со своим супругом и вместе с шестью детьми переехала в домовладение к матери, расположенное на территории садового товарищества Балаклавского района. Бывший муж неоднократно обвинял тещу в таком исходе. Сегодня утром он подкараулил пожилую женщину, которая вышла в магазин с его 4-летним сыном, и нанес несколько ножевых ранений в область шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник, выбросив нож в кусты, попытался скрыться, однако был задержан очевидцами. Ребенка, ставшего свидетелем особо тяжкого преступления, во время нападения изолировали в безопасное место прохожие, передав затем матери. В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователями и следователями-криминалистами проведен тщательный осмотр места преступления, допрашиваются свидетели и очевидцы, изъято орудие убийства, назначены все необходимые экспертизы.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.
Ход установления обстоятельств и расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и г. Севастополю
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