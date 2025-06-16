Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Бахчисарайском районе бывший зять убил бывшую тёщу. На глазах у своего сына
Новости Республики
В Бахчисарайском районе бывший зять убил бывшую тёщу. На глазах у своего сына

В Бахчисарайском районе бывший зять убил бывшую тёщу. На глазах у своего сына

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:17 16.06.2025

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Бахчисарайского района, подозреваемого в убийстве 63-летней жительницы Балаклавского района (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что жительница Бахчисарайского района около года назад развелась со своим супругом и вместе с шестью детьми переехала в домовладение к матери, расположенное на территории садового товарищества Балаклавского района. Бывший муж неоднократно обвинял тещу в таком исходе. Сегодня утром он подкараулил пожилую женщину, которая вышла в магазин с его 4-летним сыном, и нанес несколько ножевых ранений в область шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник, выбросив нож в кусты, попытался скрыться, однако был задержан очевидцами. Ребенка, ставшего свидетелем особо тяжкого преступления, во время нападения изолировали в безопасное место прохожие, передав затем матери. В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Узнайте больше:  Чаще всего жители Крыма оставляют чаевые в ресторанах и кафе

Следователями и следователями-криминалистами проведен тщательный осмотр места преступления, допрашиваются свидетели и очевидцы, изъято орудие убийства, назначены все необходимые экспертизы.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.

Ход установления обстоятельств и расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.