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В Бахчисарайском районе мужчина (мужчина ли?), избивший родную бабушку, отправится в колонию
Фото: прокуратура РК

В Бахчисарайском районе мужчина (мужчина ли?), избивший родную бабушку, отправится в колонию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:42 05.03.2024

Он её еще и обокрал.

В Бахчисарайском районе будут судить внучка-мерзавца. Он признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Судом установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил и похитил денежные средства своей бабушки. В этот же день подсудимый увидел на улице впереди идущую женщину. Он вырвал из рук потерпевшей сумку и скрылся с места преступления, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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