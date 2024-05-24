В Бахчисарайском районе завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава

В Бахчисарайском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя регионального отделения судебных приставов ФСС. Как сообщили в Следственном комитете, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по исполнению судебных актов, обвиняется в ряде эпизодов служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 285 УК РФ) при организации исполнения административных наказаний.

Следственным отделом по Бахчисарайскому району установлено, что судебный пристав-исполнитель, с целью облегчить нагрузку одновременно повысив результативность своей работы, на протяжении двух лет с ноября 2020 года незаконно освобождала от обязательных работ граждан, привлеченных судом к административной ответственности. Должностное лицо вносила не соответствующие действительности сведения в табели о выходе на общественно полезную работу граждан, привлеченных к данному виду ответственности. В ряде случаев она просила вносить такие сведения должностных лиц местных учреждений, определенных для отбытия правонарушителями данного вида наказаний. На основании сфальсифицированных документов пристав-исполнитель вынесла 17 постановлений об окончании исполнительных производств без фактического исполнения, — сообщили в Следкоме.

Преступная деятельность должностного лица была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД России по Республике Крым.

Обвиняемая частично признала вину в совершении инкриминируемых преступлений, однако она в полном объеме подтверждается совокупностью собранных доказательств. Органом предварительного следствия дана оценка действиям соучастников, вносивших в документы учета подложные сведения.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.