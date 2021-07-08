В Балаклаве со скалы сорвался мужчина. Повезло — инспекторы ГИМС оказались рядом

Специалисты Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю спасли человека. 8 июля во время морского патрулирования внешнего рейда Балаклавской бухты они оказали помощь мужчине, сорвавшемуся со скалы в воду.

Инспекторы стали свидетелями его падения: оказавшись на мелководье, тот терял сознание и не мог самостоятельно передвигаться. Не медля ни минуты, сотрудники ГИМС подняли пострадавшего на борт и транспортировали в Балаклаву. В экстренном порядке к набережной Назукина была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которой впоследствии был передан мужчина, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

