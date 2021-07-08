Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Балаклаве со скалы сорвался мужчина. Повезло — инспекторы ГИМС оказались рядом

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Балаклаве со скалы сорвался мужчина. Повезло - инспекторы ГИМС оказались рядом
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Балаклаве со скалы сорвался мужчина. Повезло — инспекторы ГИМС оказались рядом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:01 08.07.2021

Специалисты Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю спасли человека. 8 июля во время морского патрулирования внешнего рейда Балаклавской бухты они оказали помощь мужчине, сорвавшемуся со скалы в воду.

Инспекторы стали свидетелями его падения: оказавшись на мелководье, тот терял сознание и не мог самостоятельно передвигаться. Не медля ни минуты, сотрудники ГИМС подняли пострадавшего на борт и транспортировали в Балаклаву.  В экстренном порядке к набережной Назукина была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которой впоследствии был передан мужчина, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

 

В Балаклаве со скалы сорвался мужчина. Повезло - инспекторы ГИМС оказались рядом

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.