В Балаклавской бухте будет работать плавкран. Начинается подготовка к реконструкции набережной

В Балаклавской бухте проведут изыскательские работы по подготовке к началу реконструкции. В связи с этим в бухту вошёл самоходный плавучий кран. По информации правительства Севастополя, пробные технические работы будут производиться в акватории прибрежной зоны Таврической набережной 16 и 19 апреля. Ограничений по стоянке и передвижению транспортных средств не будет.

Следующий этап пройдет с 20 по 22 апреля в акватории прибрежной зоны набережной Назукина. Для осуществления пробных погружений необходима будет перебазировка некоторых судов, находящихся на причалах. Данные действия согласованы с собственниками судов, — уточнили в городском правительстве.