Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Балаклавской бухте будет работать плавкран. Начинается подготовка к реконструкции набережной

crimeapress_news

реклама в крыму
В Балаклавской бухте будет работать плавкан. Начинается подготовка к реконструкции набережной
Фото: Anastasia_L, pixabay.com

В Балаклавской бухте будет работать плавкран. Начинается подготовка к реконструкции набережной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:30 15.04.2021

В Балаклавской бухте проведут изыскательские работы по подготовке к началу реконструкции. В связи с этим в бухту вошёл самоходный плавучий кран. По информации правительства Севастополя, пробные технические работы будут производиться в акватории прибрежной зоны Таврической набережной 16 и 19 апреля. Ограничений по стоянке и передвижению транспортных средств не будет.

Следующий этап пройдет с 20 по 22 апреля в акватории прибрежной зоны набережной Назукина.   Для осуществления пробных погружений необходима будет перебазировка некоторых судов, находящихся на причалах. Данные действия согласованы с собственниками судов, — уточнили в городском правительстве.

pixabay.com

Фото: sev.gov.ru (Точный адрес фото — https://sev.gov.ru/info/news/150511/)

 

В Балаклавской бухте будет работать плавкран. Начинается подготовка к реконструкции набережной

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.