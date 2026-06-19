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В Балаклавском районе Севастополя пройдёт бесплатная вакцинация животных от бешенства

В Балаклавском районе Севастополя пройдёт бесплатная вакцинация животных от бешенства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:06 19.06.2026

В субботу, 20 июня, государственная ветеринарная служба проведет бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклавском районе. Прививки можно будет сделать по следующим адресам:

с 10:00 до 14:00

  • ТСН «Морзаводец», уч. 449, около минимаркета;
  • улица Майора Бордова, 1Г, около продуктового магазина;
  • конечная остановка маршрута № 12А, СНТ «Сапун-гора».
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с 10:00 до 14:00:

  • село Гончарное;
  • село Резервное;
  • поселок Ласпи.

Мероприятие пройдет подворно.

Напомним, привить питомцев против бешенства можно также каждую пятницу в государственной ветеринарной клинике на улице Могилевской, 16. По всем вопросам можно получить консультацию по телефону: +7 (978) 300-95-15.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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