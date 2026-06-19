В Балаклавском районе Севастополя пройдёт бесплатная вакцинация животных от бешенства

Напомним, привить питомцев против бешенства можно также каждую пятницу в государственной ветеринарной клинике на улице Могилевской, 16. По всем вопросам можно получить консультацию по телефону: +7 (978) 300-95-15.

С начала года около 7000 севастопольцев подали заявления на соцпомощь через Госуслуги

Узнайте больше: С начала года около 7000 севастопольцев подали заявления на соцпомощь через Госуслуги

В субботу, 20 июня, государственная ветеринарная служба проведет бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклавском районе. Прививки можно будет сделать по следующим адресам:

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