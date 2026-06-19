В Балаклавском районе Севастополя пройдёт бесплатная вакцинация животных от бешенства

В субботу, 20 июня, государственная ветеринарная служба проведет бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклавском районе. Прививки можно будет сделать по следующим адресам:
с 10:00 до 14:00
- ТСН «Морзаводец», уч. 449, около минимаркета;
- улица Майора Бордова, 1Г, около продуктового магазина;
- конечная остановка маршрута № 12А, СНТ «Сапун-гора».
с 10:00 до 14:00:
- село Гончарное;
- село Резервное;
- поселок Ласпи.
Мероприятие пройдет подворно.
Напомним, привить питомцев против бешенства можно также каждую пятницу в государственной ветеринарной клинике на улице Могилевской, 16. По всем вопросам можно получить консультацию по телефону: +7 (978) 300-95-15.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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