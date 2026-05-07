В Балаклавском районе Состоялся муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В течение трех дней на базе школы № 25 14 команд из семи образовательных организаций города демонстрировали мастерство в командных и индивидуальных состязаниях. В этом году проект реализуется совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, Движением Первых, «Юнармией», управлением по делам молодежи и департаментом образования и науки. Оценивают соревнования ребят в том числе и участники программы «Севастополь — город героев».

Каждый отряд уже победитель, потому что смог сплотиться, показать выдержку и применить знания на практике. «Зарница 2.0» дает ребятам гораздо больше, чем просто соревнования: она учит принимать решения, отвечать за товарищей и верить в себя и команду. Приятно видеть, как горят глаза ребят, — именно из таких искренних, смелых и дружных команд вырастает настоящая опора нашего города, — отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Марина Цветинская.

В младшей возрастной категории ребята соревновались в строевой подготовке, спортивной игре «Снайпер», викторине «История Отечества», оказании первой помощи и упражнениях на силовую выносливость. Оценивались командная слаженность, быстрота реакции и воля к победе.

Команды средней возрастной категории прошли ряд командных испытаний, среди которых — строевая и огневая подготовка, выживание в экстремальных условиях и упражнения на силовую выносливость. Также участники продемонстрировали свои навыки в индивидуальном зачете и тактической игре «лазертаг», показав уровень личной подготовки и стратегического мышления.

Ребята старшей возрастной категории проявили себя как в индивидуальных, так и в командных испытаниях. Они приняли участие в тактической игре «лазертаг», выполнили комплекс командных состязаний, продемонстрировав высокий уровень подготовки, слаженность действий и умение работать в команде.

Следующие этапы «Зарницы 2.0» пройдут в Ленинском и Нахимовском районах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя