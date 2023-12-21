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В Белогорске открыли мемориальную доску земляку-герою, погибшему при исполнении воинского долга

В Белогорске открыли мемориальную доску земляку-герою, погибшему при исполнении воинского долга

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 22:08 21.12.2023

В Белогорске, на фасаде школы-лицея №2 открыли мемориальную доску выпускнику школы Даниилу Кудину, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В Белогорске открыли мемориальную доску земляку-герою, погибшему при исполнении воинского долга

В церемонии приняли участие глава муниципального образования Белогорский район, председатель районного совета Арсен Юнусов, заместитель главы администрации Белогорского района — Главный архитектор района Вадим Бахметьев, военный комиссар Белогорского района Михаил Шинкарев, руководство города Белогорск, представители духовенства, коллектив и учащиеся школы-лицея.

В Белогорске открыли мемориальную доску земляку-герою, погибшему при исполнении воинского долга

Кудин Даниил Иванович закончил 11 классов школы.

Активист, спортсмен. Добрый, отзывчивый и жизнерадостный парень, который отличался тягой к знаниям, — так о парне отзываются его учителя.

Ему навсегда осталось 22 года. Даниил отдал самое ценное — свою жизнь за Родину. Он сражался за свободу и независимость России, за то, чтобы мы могли жить под мирным небом. Его преданность и отвага должны служить примером для всех нас. Даниил Иванович Кудин награжден «Орденом мужества» (посмертно).

В Белогорске открыли мемориальную доску земляку-герою, погибшему при исполнении воинского долга

Низкий поклон родителям за воспитание настоящего героя и защитника нашей страны.

В Белогорске открыли мемориальную доску земляку-герою, погибшему при исполнении воинского долга

Фото: администрация Белогорского района.

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