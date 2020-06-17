В Белогорском районе Крыма задержали «неисправимого» угонщика – «фаната» отечественных авто

В Белогорском районе инспекторы ДПС задержали подозреваемого в угоне автомобиля, который совершил аналогичное преступление повторно в течение месяца.

Находясь на маршруте патрулирования, 15 июня т.г. сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Белогорскому району остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2113». За рулем находился 51-летний житель г.Симферополя, привлекавшийся ранее к административной ответственности за употребление алкоголя в общественных местах. У водителя присутствовали признаки опьянения, однако, от прохождения медицинского освидетельствования на месте и в медучреждении он отказался. Также гражданин не смог предъявить полицейским документы на транспортное средство, — сообщили в МВД по РК.

Мужчина пытался убедить сотрудников ДПС в том, что якобы взял машину у друга покататься, а вот документы забыл.

Полицейские установили владельца автомобиля, но тот факт знакомства с задержанным опроверг. Более того, сообщил, что «Лада» несколькими часами ранее была угнана в Симферополе. Владелец оставил автомобиль на ночь возле дома, а утром не обнаружил на месте.

В отношении подозреваемого полицейскими были составлены сразу несколько административных протоколов, в том числе по ст.12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского «освидетельствования» на состояние опьянения), ч.2 ст.12.37 (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным «законом» обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует), ч.1 ст.12.37 (управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями) КоАП РФ, — сообщили в полиции.

От управление транспортным средством мужчина был отстранен. Угнанный автомобиль возвращен законному владельцу.

Как выяснилось, несколькими днями ранее нетрезвый злоумышленник был задержан инспекторами ГИБДД в г.Ялта по подозрению в совершении аналогичного деяния – угоне отечественного автомобиля в Симферополе. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако через время мужчина снова пошел на преступление, избрав своим своеобразным «хобби» угоны ВАЗов.

В настоящее время гражданин взят под стражу. За содеянное ему придется отвечать согласно законодательству.