В Белогорской ЦРБ завершили капитальный ремонт инфекционного отделения

Отделение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. В нем оборудованы 13 боксов на 25 коек, в том числе имеется бокс для маломобильных групп пациентов. В ходе работ были заменены кровля, окна и двери, выполнена внутренняя и внешняя отделка, произведено боксирование палат с устройством санузлов, заменены инженерные сети, оборудована приточно-вытяжная вентиляция, выполнены также другие виды работ. В отделение приобретена вся необходимая медицинская мебель, автоматизированы рабочие места врачей и среднего медицинского персонала.

Стоимость капитального ремонта здания инфекционного отделения составила 134 миллиона рублей. Средства были предусмотрены в рамках реализации соглашения между Советом министров Республики Крым и Правительством Москвы. Теперь в помещениях отделения созданы комфортные для пребывания пациентов условия, соответствующие действующим санитарно-противоэпидемическим нормам, — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина.

Во время проведения ремонта здания были найдены уцелевшие элементы синагоги XIX века, которая когда-то была местом для молитв крымчаков (малая этническая группа еврейского народа, исторически сформировавшаяся на Крымском полуострове). Подрядчик взял на себя обязательства провести капитальный ремонт здания так, чтобы удалось сохранить уцелевшие элементы синагоги в оригинальном виде – на южной стене здания размещены два железных витража с изображением звезды Давида, а на фасаде – элементы фрески и мраморная информационная табличка о молельном доме крымчаков.

Уже завтра сотрудники инфекционного отделения готовы принимать первых пациентов в обновленном здании, предоставляя качественную медицинскую помощь в комфортных и безопасных условиях.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК