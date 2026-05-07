Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В бесплатном онлайн-каталоге «Промышленность Севастополя» продукцию представили 150 предприятий города
Новости Республики
В бесплатном онлайн-каталоге «Промышленность Севастополя» продукцию представили 150 предприятий города
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В бесплатном онлайн-каталоге «Промышленность Севастополя» продукцию представили 150 предприятий города

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:58 07.05.2026

На базе сайта Фонда развития промышленности Севастополя функционирует онлайн-каталог товаров и услуг севастопольских производителей. Платформа создана для того, чтобы сделать бизнес заметнее, а покупателям — проще находить качественную продукцию в регионе.

Сегодня порядка 150 предприятий обрабатывающих производств уже представили свою продукцию в открытом каталоге. Для нас это не просто статистика, а подтверждение востребованности такого формата у бизнеса. Площадка работает, помогает компаниям находить клиентов без лишних затрат, и мы приглашаем новых участников. Услуга для промышленных предприятий Севастополя предоставляется бесплатно, — прокомментировал директор Фонда развития промышленности Севастополя Дмитрий Хазанов.

Каталог остается актуальным ориентиром на карте промышленности города. Для севастопольского бизнеса это прямая возможность:

  • заявить о себе;
  • получить дополнительный канал коммуникации с покупателями;
  • работать с удобной поисковой системой, которая помогает клиентам быстро находить нужное.
Узнайте больше:  В Севастополе состоялся гала-концерт «Российская студенческая весна»

Воспользоваться площадкой могут компании Севастополя, занятые в сфере обрабатывающего производства. Размещение информации — бесплатное. Пройти регистрацию можно по ссылке: https://frpgs.ru/zayavka/.

Напомним, что Фонд развития промышленности оказывает предприятиям не только информационную, но и финансовую поддержку. Для промышленного бизнеса доступны гранты и льготные займы. Ставка по займам — не выше 5% годовых. Ознакомиться с мерами поддержки подробнее можно по ссылке: https://frpgs.ru/programs/.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 112

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.