В бесплатном онлайн-каталоге «Промышленность Севастополя» продукцию представили 150 предприятий города

На базе сайта Фонда развития промышленности Севастополя функционирует онлайн-каталог товаров и услуг севастопольских производителей. Платформа создана для того, чтобы сделать бизнес заметнее, а покупателям — проще находить качественную продукцию в регионе.

Сегодня порядка 150 предприятий обрабатывающих производств уже представили свою продукцию в открытом каталоге. Для нас это не просто статистика, а подтверждение востребованности такого формата у бизнеса. Площадка работает, помогает компаниям находить клиентов без лишних затрат, и мы приглашаем новых участников. Услуга для промышленных предприятий Севастополя предоставляется бесплатно, — прокомментировал директор Фонда развития промышленности Севастополя Дмитрий Хазанов.

Каталог остается актуальным ориентиром на карте промышленности города. Для севастопольского бизнеса это прямая возможность:

заявить о себе;

получить дополнительный канал коммуникации с покупателями;

работать с удобной поисковой системой, которая помогает клиентам быстро находить нужное.

Воспользоваться площадкой могут компании Севастополя, занятые в сфере обрабатывающего производства. Размещение информации — бесплатное. Пройти регистрацию можно по ссылке: https://frpgs.ru/zayavka/.

Напомним, что Фонд развития промышленности оказывает предприятиям не только информационную, но и финансовую поддержку. Для промышленного бизнеса доступны гранты и льготные займы. Ставка по займам — не выше 5% годовых. Ознакомиться с мерами поддержки подробнее можно по ссылке: https://frpgs.ru/programs/.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя