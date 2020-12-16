В ближайшие две ночи в Крыму можно наблюдать интенсивный метеорный дождь — звездопад Геминиды

Метеорный поток Геминиды можно увидеть невооруженным глазом, при условии чистого неба. Как рассказал сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Юрий Цап, звездопад продлится еще два дня. И, самое главное, его можно наблюдать в Крыму. По количеству падающих звезд данный поток является самым большим метеоритным дождем. Открыли его совсем недавно — в конце XX века.

Ежегодно в декабре Земля проходит через рой мелких частиц, оставленных кометой. Прародителем метеоритного дождя является Фаэтон, астероид или «вымершая комета». Геминиды движутся со скоростью примерно 35 километров в секунду, в одном направлении с Землей. Геминиды превосходят по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Яркие метеоры могут падать очень часто — до 120 — 150 единиц в час.

Вопреки всеобщему заблуждению, для наблюдения за метеорным потоком оптические приборы не понадобятся. Астрономическое явление можно наблюдать невооруженным глазом. Ведь это самый сильный поток метеоритов в году… Если только туман не помешает.

По материалам «Вести — Севастополь» и ForPost .