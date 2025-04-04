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В ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа
иллюстрация: © РИА Новости

В ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 04.04.2025

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться на этой неделе или в начале следующей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных, — говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

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Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.

источник: РИА Новости Крым 

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