В бокале дна не видно… Запой — не повод оставить человека наедине с бутылкой, но повод — обратиться к наркологу

Алкоголизм — лечиться самостоятельно или с помощью медиков

Самостоятельное попытки вылечиться от алкоголизма могут быть очень сложными и часто менее эффективными, чем помощь специалистов, включая наркологов и психотерапевтов. Алкоголизм — это хроническое заболевание, и его лечение обычно требует комплексного подхода.

Вот несколько причин, почему помощь наркологов и других специалистов может быть эффективнее самостоятельного движения: