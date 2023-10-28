В бокале дна не видно… Запой — не повод оставить человека наедине с бутылкой, но повод — обратиться к наркологу

Россия — страна, в которой человек, страдающий алкоголизмом, вызывает три стандартные реакции. С одной стороны, большинство любовь к спиртному считают всего лишь вредной привычкой. С другой стороны, перебор «с крепкими граммами» зачастую порождает больше шуток, чем тревог. Между тем, есть и третье мнение: растёт число тех, кто понимает, что алкоголизм — это серьёзная проблема как с точки зрения состояния здоровья людей, так и социальных моментов. Вот только при всём при этом по-прежнему те, кто уверены, что алкоголики однозначно нуждаются в специализированном лечении, остаются в меньшинстве. Между тем, именно они — правы. Тем более, когда речь идёт о человеке, который «кочует» из одного запоя в другой.
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Чем может грозить несвоевременный вывод человека из запоя
Несвоевременный вывод человека из состояния сильного запоя может представлять серьезные риски и угрожать его здоровью и даже жизни. Вот некоторые из потенциальных опасностей, связанных с несвоевременным вмешательством:
- состояние сильного запоя может сопровождаться судорогами, которые могут быть опасными и привести к травмам.
- неконтролируемый отказ от алкоголя (например, при самостоятельных попытках прекратить употребление) может вызвать алкогольный делирий (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций), что представляет угрозу для жизни и требует срочной медицинской помощи.
- употребление алкоголя может вызвать обильную потерю жидкости из-за рвоты, что может привести к обезвоживанию и дополнительным осложнениям.
- состояние сильного запоя может привести к сильной депрессии, тревожности и другим психическим расстройствам.
- алкогольное отравление может повлиять на работу органов и систем, включая сердце, печень, почки и другие органы.
- человек, находящийся в состоянии сильного запоя, может потерять сознание или быть неспособным принимать разумные решения, что может привести к авариям или другим опасным ситуациям. В том числе — проявляют излишнюю агрессию по отношению к окружающим.
Поэтому важно понимать, что состояние сильного запоя требует серьезного и профессионального медицинского вмешательства. Отметим, что специалисты, работающие с такими состояниями, практически всегда на связи. В Москве, к примеру, вызвать нарколога на дом можно круглосуточно на сайте pyanstvunet.com.
Алкоголизм — в каких случаях нужно вызывать нарколога на дом и почему:
- если человек находится в состоянии сильного опьянения, которое может представлять угрозу его здоровью или безопасности, вызов нарколога на дом для оценки состояния и предоставления медицинской помощи может быть обоснованным.
- если человек ранее проходил лечение от алкоголизма, но вновь вернулся к употреблению алкоголя, или отказывается от лечения, нарколог может оценить ситуацию и предложить новые методы лечения.
- при сильной физической зависимости от алкоголя отмена алкоголя может вызвать опасные симптомы отмены, такие как судороги или делирий. В этом случае требуется медицинская помощь.
- алкогольная зависимость может сопровождаться психическими проблемами, такими как депрессия, тревожность или другие психиатрические расстройства. Профессиональная оценка на дому может быть необходима для определения наилучшего подхода к лечению.
Алгоритм действий нарколога, который приезжает на дом
Алгоритм действий нарколога, который приезжает на дом для оценки пациента с алкогольной зависимостью или сильным запоем, может включать следующие шаги:
- первым шагом нарколог проводит оценку физического и психического состояния пациента. Это включает в себя проверку уровня интоксикации, наличия симптомов сильного запоя и возможных осложнений, таких как судороги, делирий или рвота.
- специалист оценивает наличие факторов риска, связанных с алкогольной зависимостью, и определяет наличие осложнений, таких как алкогольный делирий, который может потребовать срочной медицинской помощи.
- на основе проведенной оценки нарколог решает, нуждается ли пациент в медицинской помощи, госпитализации или реабилитации. Если симптомы сильного запоя серьезны и могут представлять угрозу для жизни, может потребоваться госпитализация.
- нарколог разрабатывает план лечения и реабилитации, который может включать в себя фармакологическое лечение, психотерапию, физическую реабилитацию и другие методы.
- нарколог также может предоставить психологическую поддержку и информацию о ресурсах для помощи с алкогольной зависимостью.
- нарколог дает рекомендации пациенту и его близким о том, как справляться с алкогольной зависимостью и предотвращать рецидивы.
Этот алгоритм действий может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации и степени тяжести проблемы.
Нарколог на дом или сразу в стационар — что лучше
Решение о том, вызывать ли нарколога на дом или вести пациента в стационар, зависит от степени тяжести состояния пациента, наличия осложнений и других факторов. В большинстве случаев, если пациент находится в состоянии сильного запоя с серьезными физическими и психическими симптомами, врачи рекомендуют госпитализацию. Это позволяет обеспечить более тщательное медицинское наблюдение и лечение.
Вот некоторые ситуации, когда госпитализация может быть более эффективной:
- если пациент испытывает серьезные физические симптомы, такие как судороги, рвота, сильный делирий или проблемы с дыханием, то госпитализация может быть необходимой для медицинского наблюдения и симптоматического лечения.
- если существует угроза для жизни пациента из-за состояния сильного запоя, то госпитализация может быть обязательной.
- если пациенту требуются медицинские процедуры, такие как внутривенное введение лекарств или другие манипуляции, это может быть выполнено в стационаре.
Алкоголизм — лечиться самостоятельно или с помощью медиков
Самостоятельное попытки вылечиться от алкоголизма могут быть очень сложными и часто менее эффективными, чем помощь специалистов, включая наркологов и психотерапевтов. Алкоголизм — это хроническое заболевание, и его лечение обычно требует комплексного подхода.
Вот несколько причин, почему помощь наркологов и других специалистов может быть эффективнее самостоятельного движения:
- наркологи и психотерапевты обладают опытом и знаниями, чтобы провести профессиональную оценку степени зависимости, выявить причины и факторы риска, а также определить оптимальный план лечения.
- специалисты могут разработать индивидуальный план лечения, учитывая особенности и потребности каждого пациента.
- в некоторых случаях медикаментозная терапия может быть необходима для снижения желания употреблять алкоголь и управления симптомами.
- психотерапия и групповая терапия могут помочь пациентам разрабатывать стратегии управления стрессом, преодолевать соблазны и избегать рецидивов.
- специалисты могут обеспечить мониторинг и поддержку пациента на протяжении всего процесса выздоровления.
Самостоятельные попытки преодолеть алкогольную зависимость могут быть не только менее эффективными, но и более рискованными. В некоторых случаях самолечение может привести к серьезным осложнениям или ухудшению состояния.
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