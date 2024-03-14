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В Большой Ялте полиция искала незаконных мигрантов на стройке. Искала и нашла

В Большой Ялте полиция искала незаконных мигрантов на стройке. Искала и нашла

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 22:11 14.03.2024

В Большой Ялте полиция провела проверку в сфере миграционного законодательства. Как сообщили в МВД по РК, выезд проводился на строительный объект в поселке Гурзуф.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции выявлены 6 граждан Республики Узбекистана, Республики Таджикистана и Республики Азербайджана незаконно осуществляющих трудовую деятельность без разрешительных документов.

По факту выявленных нарушений в отношении иностранцев сотрудниками отдела иммиграционного контроля УВМ МВД по Республике Крым составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента), — говорится в сообщении.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

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