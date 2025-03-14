В Большой Ялте приводят объекты в соответствие с утверждёнными дизайн-кодами

В лидерах по приведению объектов в соответствие с утверждёнными дизайн-кодами сегодня Алупка – при реализации проекта «Старый город» такую работу здесь провели более 40 предпринимателей. Сейчас к процессу подключились и те, чьи объекты находятся за пределами исторического центра – меняют вывески, приводят в порядок фасады, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также добавила, что изменения уже видны и в центре Ялты – элементы утверждённого дизайн-кода используются в оформлении вывесок и витрин, в частности – на набережной и улице Московской, и особое внимание уделяется НТО, облик которых обязательно должен соответствовать дизайн-коду.

По словам Янины Павленко, в процесс активно включилась большая команда, в том числе её заместители, а также сотрудники Департамента архитектуры и градостроительства (https://vk.com/public217447257), а также территориальных органов Администрации.

В короткие сроки провели огромную работу – от разработки различных регламентов (в том числе паспортизации фасадов) — до утверждения дизайн-кодов населённых пунктов ЮБК. Приятно, что позитивный опыт Ялты замечен – на днях Первый зампредседателя Госсовета Республики Сергей Павлович Цеков привёл нас в пример на совещании по разработке крымского культурного стиля для информационных конструкций», — подытожила Янина Павленко и подчеркнула, что работа в этом направлении будет продолжена, и элементы архитектурного ансамбля должны гармонично дополнять друг друга, а не «перекрикивать».

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта