В Чемпионате и первенстве Севастополя по спортивному ориентированию приняли участие более 130 спортсменов

Чемпионат и первенство Севастополя по спортивному ориентированию — в долине Узунджа — состоялись 29 февраля.

В долине Узунджа собралось более 130 спортсменов, чтобы побороться за награды, и выявить сильнейших в одной из самых сложных дисциплин “Кросс-лонг”, — рассказала главный тренер сборной команды города по спортивному ориентированию Татьяна Кондратьева.

В первенстве соревновались юноши и девушки по возрастным группам МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18. Протяженность дистанций по пересеченной горной местности составила от 1,5 до 10 км.

В мае сильнейшие спортсмены представят Севастополь на первенствах России в дисциплинах «Кросс-лонг» и «Кросс-спринт», которые пройдут в Ростове-на-Дону и Воронеже.

фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»