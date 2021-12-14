В Черное море зашел французский фрегат и… попал под наблюдение Черноморского флота

Российские военные начали слежение за боевым кораблем ВМС Франции «Auvergne», который зашел в Черное море, сообщил во вторник Национальный центр управления обороной РФ.
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием “Овернь” ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря, – говорится в сообщении.
Все действия французского военного корабля, вооруженного управляемыми крылатыми ракетами, находятся под контролем Черноморского флота. На борту фрегата «Auvergne» размещено шестнадцать ракет, а также артиллерийское вооружение. Максимальная дальность действия его ракетного оружия составляет тысячу километров.
Нахождение фрегата в Чёрном море командование французскими ВМС называет «плановым» и «отражающим поддержку союзников в регионе».
Франция направила боевой корабль в Черное море на фоне заявлений США и других стран НАТО о концентрации российских войск у границы с Украиной. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.