В Черноморском районе женщина украла саженцы можжевельника с клумбы. Посадила у себя во дворе. И что?

В дежурную часть ОМВД России в Черноморском районе обратился представитель администрации Новосельского сельского поселения с просьбой оказать помощь в поиске похищенных ночью 8 саженцев можжевельника.

Он рассказал, что в ночь с 22 на 23 ноября 2021 года неизвестное лицо похитило с клумбы около здания администрации 4 куста можжевельника, а в ночь с 23 на 24 ноября 2021 еще 4 куста. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также участковый уполномоченный полиции обслуживающий указанную территорию. Полицейские начали расследование хищения саженцев и по «горячим следам» выявили подозреваемую. Ей оказалась 45-летняя местная жительница, которая дала признательные показания. Женщина пояснила, что кусты можжевельника она хотела высадить во дворе своего частного дома, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОМВД России по Черноморскому району проводится проверка по данному факту для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

В адрес руководства отдела поступило благодарственное письмо от главы Новосельского сельского поселения, за оперативное раскрытие совершенного преступления, а также за возвращение саженцев законному владельцу.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым