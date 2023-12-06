Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Черноморском районе будут судить земельных мошенников
актуально в республике
В Черноморском районе будут судить земельных мошенников
Иллюстрация: ВК

В Черноморском районе будут судить земельных мошенников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:57 06.12.2023

А ведь им кто-то помогал из местных чиновников…

В Черноморском районе перед судом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками стоимостью 3,5 млн. рублей предстанут трое местных жителей.

По версии следствия, в апреле 2018 года группа из трех лиц, заранее распределив между собой роли, решила незаконно приобрести право собственности на два земельных участка, ранее входящих в состав паевого фонда коллективного сельскохозяйственного предприятия на территории Межводненского сельского поселения.

Злоумышленники с помощью неустановленного должностного лица администрации Межводненского сельского поселения подыскали два земельных участка общей стоимостью 3,5 млн рублей. Они получили две выписки из протоколов общих собраний собственников паев, содержащие недостоверные сведения о принадлежности земельных участков злоумышленникам. Используя полученные выписки, они зарегистрировали право собственности на них, — рассказали в прокуратуре Крыма.

Преступные действия обвиняемых выявлены пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В ходе предварительного расследования на указанные земельные участки наложен арест. Уголовное дело направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу.

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.