В Черноморском районе будут судить земельных мошенников

А ведь им кто-то помогал из местных чиновников…

В Черноморском районе перед судом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками стоимостью 3,5 млн. рублей предстанут трое местных жителей.

По версии следствия, в апреле 2018 года группа из трех лиц, заранее распределив между собой роли, решила незаконно приобрести право собственности на два земельных участка, ранее входящих в состав паевого фонда коллективного сельскохозяйственного предприятия на территории Межводненского сельского поселения.

Злоумышленники с помощью неустановленного должностного лица администрации Межводненского сельского поселения подыскали два земельных участка общей стоимостью 3,5 млн рублей. Они получили две выписки из протоколов общих собраний собственников паев, содержащие недостоверные сведения о принадлежности земельных участков злоумышленникам. Используя полученные выписки, они зарегистрировали право собственности на них, — рассказали в прокуратуре Крыма.

Преступные действия обвиняемых выявлены пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В ходе предварительного расследования на указанные земельные участки наложен арест. Уголовное дело направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу.