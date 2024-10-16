В Черноморском районе Крыма задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Установлено, что его объявили в розыск УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 158 (Кража) и ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Сотрудниками полиции злоумышленник был задержан и доставлен в ОМВД России по Черноморскому району, после чего будет передан инициатору розыска.

Полиция предупреждает: любое преступление рано или поздно будет раскрыто, а все причастные к его совершению – изобличены. Сотрудники полиции держат на контроле все возможные ситуации, связанные с попытками злоумышленников уйти от ответственности.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым