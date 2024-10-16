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Молодой, дерзкий, наглый. В Севастополе задержали вымогателя

В Черноморском районе Крыма задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:35 16.10.2024

Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Черноморскому району во время проведения проверки документов физических лиц, осуществлявших строительные и ремонтные работы на строительном объекте одного из магазинов крупной торговой сети был выявлен 35-летний гражданин, который находился в федеральном розыске.

Установлено, что его объявили в розыск УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 158 (Кража) и ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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Сотрудниками полиции злоумышленник был задержан и доставлен в ОМВД России по Черноморскому району, после чего будет передан инициатору розыска.

Полиция предупреждает: любое преступление рано или поздно будет раскрыто, а все причастные к его совершению – изобличены. Сотрудники полиции держат на контроле все возможные ситуации, связанные с попытками злоумышленников уйти от ответственности.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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