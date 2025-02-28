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Официально: зам. руководителя Управления ФАС по РК и Севастополю подозревается в получении взятки

В Черноморском районе задержаны должностные лица — сотрудники ресурсоснабжающей организации

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:44 28.02.2025

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Черноморскому району во взаимодействии с межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержаны должностные лица, которые подозреваются в получении взятки.

Сотрудниками полиции установлено, что 36-летний руководитель ресурсоснабжающей организации и его 30-летний подчиненный вступили в преступный сговор с целью получения взяток от жителей сельских поселений Черноморского района. Согласно распределенным ролям работник организации подыскивал граждан, которым предлагал за денежное вознаграждение вне очереди беспрепятственно провести коммуникации к их земельным участкам, а руководитель, используя свои должностные полномочия, в свою очередь организовать проведение внеочередных работ гражданам, с которыми достигнута договоренность о получении взятки, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

В декабре прошлого года строительно-монтажная группа, под руководством работника, вне очереди осуществила строительно-монтажные работы индивидуального жилого дома одной из жительниц пгт. Черноморское.

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Должностным лицом за оказанные услуги получена от гражданки взятка в виде денежных средств в сумме более 130 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности задержанных.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в органы Следственного комитета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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