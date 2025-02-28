В Черноморском районе задержаны должностные лица — сотрудники ресурсоснабжающей организации

Сотрудниками полиции установлено, что 36-летний руководитель ресурсоснабжающей организации и его 30-летний подчиненный вступили в преступный сговор с целью получения взяток от жителей сельских поселений Черноморского района. Согласно распределенным ролям работник организации подыскивал граждан, которым предлагал за денежное вознаграждение вне очереди беспрепятственно провести коммуникации к их земельным участкам, а руководитель, используя свои должностные полномочия, в свою очередь организовать проведение внеочередных работ гражданам, с которыми достигнута договоренность о получении взятки, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

В декабре прошлого года строительно-монтажная группа, под руководством работника, вне очереди осуществила строительно-монтажные работы индивидуального жилого дома одной из жительниц пгт. Черноморское.

Должностным лицом за оказанные услуги получена от гражданки взятка в виде денежных средств в сумме более 130 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности задержанных.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в органы Следственного комитета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым