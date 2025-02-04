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В честь 80-летия Ялтинской конференции: в Крыму проведут Международный конгресс
фото: Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и председатель СНК СССР Иосиф Сталин © ТАСС

В честь 80-летия Ялтинской конференции: в Крыму проведут Международный конгресс

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 04.02.2025

Власти Крыма совместно с МИД РФ проведут в марте на полуострове Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской конференции. На него будут приглашены представители стран-участниц конференции — Великобритании и США, а также некоторых других ведущих государств, сообщил ТАСС заместитель председателя совета министров республики, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов:

В марте планируем совместно с МИД России провести в Крыму Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской конференции союзных держав, в ходе которого планируем обсудить такие темы, как евразийская безопасность, принципы нового мироустройства (с целью закрепления российских подходов к формированию справедливого и равноправного мира), вопросам безопасности в Черноморско-Азовском регионе, состоянию и смыслам российской цивилизации.

На него будут приглашены, скорее всего, в формате видео-конференц-связи представители США и Великобритании. Кроме того, ожидается участие представителей Китая и других государств.

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80 лет назад (4-11 февраля 1945 года) в Крыму прошла Ялтинская конференция — вторая за время Второй мировой войны встреча глав СССР, США и Великобритании. Участники конференции согласовали решения о создании в Германии зон оккупации, взыскании репараций, учреждении ООН, вступлении СССР в войну с Японией после капитуляции Германии и об окончании войны в Европе.

источник: ТАСС

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