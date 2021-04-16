В честь Дня освобождения Ялты на набережной состоялось шествие «Дорога освободителей» и праздничный митинг. Участие в марш-параде приняли барабанщики – кадеты 11-й ялтинской школы, курсанты ДОСААФ, реконструкторы – члены военно-исторических клубов, ученики кадетских классов Ливадийской школы, школ №11 и №7, воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Наследие».

По главному променаду города пронесли Георгиевскую ленту, а также копии штурмового флага Отдельной Приморской Армии и Знамени Победы.

В центре набережной, у фонтана в сквере Городской сад, где в это время играл духовой оркестр «Ялта», состоялся праздничный митинг. Помимо участников шествия, в нём приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Ялты Анатолий Яковлевич Медведь, председатель Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, заместитель главы администрации Ялты Светлана Новодацкая, Почётный гражданин Ялты, председатель Общественного совета Людмила Ковалёва, ялтинцы и гости города. От имени командующего Черноморским флотом, военного совета и всех воинов-черноморцев участников праздничного митинга поздравил заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе Андрей Палий.

В завершение праздничного мероприятия в небо были запущены 77 воздушных шаров. Также в честь праздника ялтинцы могли посетить новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк», побывать на выставке предметов снаряжения и амуниции «Оружие Победы» и посмотреть выступление Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

Фото и материалы: отдел информполитики ялтинской администрации.