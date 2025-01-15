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В честь Дня Республики Крым в Ялте пройдёт патриотическая Донорская акция «Крым в сердце моём»
архивное фото. Предоставлено Екатериной Дёминуой

В честь Дня Республики Крым в Ялте пройдёт патриотическая Донорская акция «Крым в сердце моём»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:39 15.01.2025

20 января отмечают День Республики Крым. Традиционно в  эти дни по всему полуострову как проявление гордости  и любви за свою малую Родину проходят праздничные и знаковые мероприятия и акции. Крымчане  каждый день совершают тысячи добрых и важных дел.

Этой  значимой дате  в  Ялте посвящена недельная патриотическая донорская акция «Крым в сердце моём» которая будет проходить с 20 по 24 января. Организаторами мероприятия традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Управление культуры Администрации города Ялта, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система».

Бескорыстный подвиг во имя жизней других людей всегда вызывает уважение.  Помощь Доноров бесценна. Сейчас в Ялте остро стоит потребность в донорах всех групп крови, особенно с отрицательной резус-фактором. Всё сданную кровь направят на нужды лечебных учреждений, в том числе в госпиталя, где лечатся гаши герои — участники специальной военной операции. В рамках праздничного мероприятия от Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ялтинская централизованнная клубная система» руководитель образцовой студии «Палитра» Ангелина Лоенко и руководитель образцовой студии «Перспектива» Надежда Кимлач подготовили выставку детских рисунков «Мой любимый Крым». А вокальный ансамбль  «Кореиз» под руководством Владимира Смеречинского творческий музыкальный подарок, душевные песни. Ялтинский историко-литературный музей  для доноров также подготовил знаковый подарок. Доноры по предъявлении справки о Донации могут бесплатно посетить экспозиции музея по адресам ул. Пушкинская, 5 с 21 по 24 января, — отмечают организатор донорского движения Ялты Екатерина Дёмина. 

Присоединиться к мероприятию и добровольно сдать кровь на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров – от 18 лет. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28.

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