В честь Дня защитника Республики Крым в Ялте — патриотическая донорская акция. Присоединяйтесь!

Акция посвящена памятной дате — Дню защитника Республики Крым. Сегодня дело защитников парламента Крыма продолжают участники СВО, и вопрос пополнения стратегически важного запаса донорской крови и её компонентов по-прежнему крайне актуален. Именно поэтому в Ялте 24 февраля стартовала патриотическая донорская акция «Имею честь служить тебе Россия», которая продлится до конца зимы, — отмечают организаторы.

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации организатора донорского движения в Ялте, заместителя директора МБУК «ЯЦКС» Екатерины Дёминой )