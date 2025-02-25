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В честь Дня защитника Республики Крым в Ялте - патриотическая донорская акция. Присоединяйтесь!
фото: пресс-служба администрации Ялты

В честь Дня защитника Республики Крым в Ялте — патриотическая донорская акция. Присоединяйтесь!

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 21:00 25.02.2025

С 24 по 28 февраля в Ялте проходит недельная патриотическая донорская акция «Имею честь служить тебе Россия». Организаторами мероприятия традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система».

Акция посвящена памятной дате — Дню защитника Республики Крым.  Сегодня дело защитников парламента Крыма продолжают участники СВО, и вопрос пополнения стратегически важного запаса донорской крови и её компонентов по-прежнему крайне актуален. Именно поэтому в Ялте 24 февраля стартовала патриотическая донорская акция «Имею честь служить тебе Россия», которая продлится до конца зимы, — отмечают организаторы.

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

Узнайте больше:  Крымский Детский хоспис: "Маленькому Назару все еще нужна помощь"

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации организатора донорского движения в Ялте, заместителя директора МБУК «ЯЦКС» Екатерины Дёминой )

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