В честь профессионального праздника: Сергей Аксёнов вручил награды сотрудникам прокуратуры Республики Крым

Далее Сергей Аксёнов вручил сотрудникам прокуратуры государственные награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым».

С профессиональным праздником работников надзорного органа также поздравили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Степан Гайдаржийский, председатель Верховного Суда Республики Крым Игорь Радионов, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым