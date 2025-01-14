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В честь профессионального праздника: Сергей Аксёнов вручил награды сотрудникам прокуратуры Республики Крым
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В честь профессионального праздника: Сергей Аксёнов вручил награды сотрудникам прокуратуры Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:30 14.01.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры Российской Федерации, который ежегодно отмечается в России 12 января.

В рамках мероприятия транслировались видеопоздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина и Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. С поздравительной речью также выступил прокурор Республики Крым Олег Камшилов, а затем вручил награды сотрудникам ведомства.

В приветственном слове Сергей Аксёнов выразил признательность работникам прокуратуры за тесное взаимодействие и плодотворное сотрудничество с Правительством Республики Крым, отметив их высокие профессиональные и морально-нравственные качества.

С момента воссоединения с Россией в 2014 году мы пережили многое. Хочу поблагодарить за то, что в самых разных ситуациях, в том числе нестандартных, сотрудники органов прокуратуры всегда реагировали быстро, эффективно, результативно. Коллеги понимают, как для граждан важны не бюрократия и формализм, а конкретные действия, направленные на обеспечение законности и правопорядка в республике, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Отдельно Глава республики поблагодарил органы прокуратуры за работу по защите прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей.

В нынешних условиях это направление вашей деятельности очень значимо. Бойцы чувствуют вашу поддержку и внимание, знают, что тыл у них надежный. Уверен, все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим и Генеральным прокурором России, будут нами успешно выполнены. Другого пути просто нет. Победа будет за нами! – отмечает Глава Крыма.

Далее Сергей Аксёнов вручил сотрудникам прокуратуры государственные награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым».

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С профессиональным праздником работников надзорного органа также поздравили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Степан Гайдаржийский, председатель Верховного Суда Республики Крым Игорь Радионов, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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