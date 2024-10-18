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В честь участников СВО ученики севастопольской школы "Экотех+" высадили Аллею памяти
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В честь участников СВО ученики севастопольской школы «Экотех+» высадили Аллею памяти

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:20 18.10.2024

Сегодня в школе «Экотех+» прошла акция «Посади дерево». В рамках акции ученики 1-го «А» класса высадили деревья в честь участников специальной военной операции. В подарок ребята получили Красную книгу Севастополя и иллюстрированный определитель растений природного парка регионального значения «Максимова дача».

Сегодня для озеленения школьного двора мы предоставили саженцы вечнозеленого кипариса, пихты, сосны – всего было 20 деревьев. Подобные акции сейчас проходят по всей России, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела питомниководства и лесоразведения дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Юрия Платхий.

В честь участников СВО ученики севастопольской школы "Экотех+" высадили Аллею памяти В честь участников СВО ученики севастопольской школы "Экотех+" высадили Аллею памяти

Классный руководитель 1-го «А» класса Светлана Васильевна Стахмич также уточнила, что изначально родилась идея провести для детей экологический урок, а затем уже решили выполнить озеленение школьного двора и высадить Аллею памяти в честь участников спецоперации.

Первые деревья высажены учениками школы при участии Героя России и членов семей погибших участников спецоперации. Мы с учениками будем ухаживать за этими деревьями, подключим старшеклассников. Сегодня, например, президент школы организует полив этих деревьев, далее одно дерево будет закреплено за 1-м «А» классом, – отмечает педагог.

Желающие принять участие в экологическом уроке могут отправить запрос на официальную почту: sevleshoz@sev.gov.ru. Более подробную информацию можно узнать по номеру телефона +7 (978) 200-41-45.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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