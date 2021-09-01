Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Образование в Крыму | В Чкаловскую школу Нижнегорского района Крыма поступило профильное оборудование

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Чкаловскую школу Нижнегорского района Крыма поступило профильное оборудование

В Чкаловскую школу Нижнегорского района Крыма поступило профильное оборудование

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 20:11 01.09.2021

Накануне нового учебного года в Чкаловскую среднюю общеобразовательную школу им. И.Т. Неровича (Нижнегорского района Крыма) поступила партия обучающего оборудования, предназначенная для всестороннего развития учащихся всех классов. Закупка и поставка специализированного оборудования осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Для получения квалифицированного дополнительного образования в указанном учреждении начнут свою работу тематические кружки. Согласно программам «Агроэкология» и «Физикохимические исследования» в распоряжение учреждения поступило профильное оборудование, а именно: набор химических реактивов и химической посуды, различные микроскопы, садовый инвентарь, тепличный комплекс, культиваторы, спецодежда, холодильник и многое другое, — сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

С 1 сентября воспитанники школы смогут посещать тематические занятия, где познают не только теоретические аспекты, но и проведут практические мероприятия.

В Чкаловскую школу Нижнегорского района Крыма поступило профильное оборудование

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный офис).

В Чкаловскую школу Нижнегорского района Крыма поступило профильное оборудование

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.