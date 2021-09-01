В Чкаловскую школу Нижнегорского района Крыма поступило профильное оборудование

Накануне нового учебного года в Чкаловскую среднюю общеобразовательную школу им. И.Т. Неровича (Нижнегорского района Крыма) поступила партия обучающего оборудования, предназначенная для всестороннего развития учащихся всех классов. Закупка и поставка специализированного оборудования осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Для получения квалифицированного дополнительного образования в указанном учреждении начнут свою работу тематические кружки. Согласно программам «Агроэкология» и «Физикохимические исследования» в распоряжение учреждения поступило профильное оборудование, а именно: набор химических реактивов и химической посуды, различные микроскопы, садовый инвентарь, тепличный комплекс, культиваторы, спецодежда, холодильник и многое другое, — сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

С 1 сентября воспитанники школы смогут посещать тематические занятия, где познают не только теоретические аспекты, но и проведут практические мероприятия.

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный офис).