В Чёрном море продолжаются работы по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в совещании, посвященном реализации комплекса мер по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в акватории Чёрного моря под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева.
Динамику изменений в Крыму фиксируем на регулярной основе – еженедельно. За отчетный период фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено, — констатировал Юрий Гоцанюк в ходе совещания.
По данным оперативных сводок, за отчётный период фактов обнаружения нефтепродуктов не зафиксировано. Обследовано 3 938 км береговой линии, 1 295 км² акватории и 2,5 км² с помощью беспилотных авиационных систем.
В рамках мероприятий по экологической очистке отсортировано 30 т отходов, продолжается утилизация 150 т загрязнённых материалов.
Работы по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются в плановом режиме, сил и средств достаточно, — заявил Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
