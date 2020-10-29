В деле о Скифском золоте новый поворот: голландский суд удовлетворил требование Украины об отводе судьи

Апелляционный суд Амстердама удовлетворил требование Украины об отводе судьи Дуко Оранье, рассматривавшего дело о Скифском золоте. Об этом сообщает ТАСС .

Требование украинской стороны удовлетворено, — сказали в суде.

Добиться отвода судьи украинской стороне удалось со второго раза. В первый раз объективность Оранье была поставлена под сомнение в прошлом году. В качестве основания для этого назывался тот факт, что около 10 лет назад Оранье представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле ЮКОСа и тесно работал с адвокатами Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс, которые в настоящее время защищают интересы крымских музеев в деле о скифском золоте. Апелляционный суд Гааги 1 ноября 2019 года отклонил это требование, не найдя убедительных указаний на предвзятое отношение к Украине со стороны Оранье. В вынесенном решении отмечалось, что беспристрастность судьи может быть поставлена под вопрос на основе конкретных действий или обстоятельств, но не на основании простого факта, что он работал адвокатом по делу ЮКОСа. В июле стало известно, что Украина вновь потребовала отвода Оранье, ссылаясь на новые доказательства, которые, по мнению Киева, ставили под сомнение некоторые заявления судьи в ходе рассмотрения первого требования об отводе.

Рассмотрением вопроса занимался апелляционный суд Амстердама, который вынес решение в пользу украинской стороны. По данным инстанции, в ходе первой попытки отвода Оранье предоставил неполную или некорректную информацию по ряду моментов. Как отмечается в решении, это подорвало доверие к судье и могло привести к пристрастному отношению.

Мы удовлетворены и считаем, что это правильное решение, — отметил ТАСС адвокат Мартенс Сандерс, представляющий интересы украинской стороны. — Суд пришел к выводу, что имеется слишком много обстоятельств, в которых заявления судьи можно считать ненадежными. Может быть, это было сделано не нарочно, но их слишком много. Это дает основания поставить под сомнение его беспристрастность, и по этой причине ему должен быть заявлен отвод. Теперь нам нужно ожидать назначения нового председательствующего судьи в деле о скифском золоте. После того, как это будет сделано, суд примет решение, как действовать дальше. Промежуточное решение остается в силе, но полагаю, что мы сможем оспорить его, если увидим в этом необходимость. Не исключено, что коллегия судей в новом составе сама примет решение пересмотреть это решение.

Шесть лет разбирательств.

Скифское золото — коллекция более чем 2 тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что Скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами. Кроме того, Киев заявляет свои права на владение экспонатами.

Крымские музеи, со своей стороны, считают Скифское золото частью своего культурного наследия. Они опасаются, что если Музей Алларда Пирсона передаст экспонаты Украине, то они никогда не вернутся в их коллекцию. Крымские музеи заявляют, что экспонаты должны быть возвращены музеям в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование и в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что Скифское золото в соответствии с голландскими законами и нормами международного права должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.