В День 150-летия пожарной охраны Севастополя в Павловке открыли пожарную часть и вручили награды пожарным и спасателям

2 августа исполнилось 150 лет со дня создания пожарной охраны Севастополя: в этот день в 1875 году была создана добровольная пожарная дружина, ставшая предшественницей профессиональной пожарной охраны города.

В праздничный день в селе Павловка открылась пожарно-спасательная часть ГКУ «Спасательная служба Севастополя». В церемонии открытия принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

150 лет — это очень серьезный исторический период. У вас тяжелая ежедневная работа: спасение в горах, в лесной местности, на море, тушение пожаров — и вы всегда в первых рядах, помогаете людям, спасаете жизни. Сегодня мы открываем новую пожарную часть в Павловке, которая будет работать в Байдарской долине. Обязательно в ближайшее время купим сюда новую технику. Как минимум две новые машины будут приобретены до конца года и поступят в распоряжение наших спасателей, — цитирует пресс-служба губернатор Севастополя.

Здание пожарно-спасательной части построено по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. На первом этаже находится помещение для пожарной техники и пост техобслуживания, диспетчерская, помещение для мойки автомобилей, кладовая инструмента и запасных частей, компрессорная, помещения для хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания и боевой одежды пожарного, а также помещение для мытья и сушки пожарных рукавов высотой в 12 метров. На втором этаже расположили учебный класс, медпункт, два конференц-зала, комнату приема пищи, прачечную, гардероб. Для бригад созданы комфортные условия: оборудовали комнаты отдыха, душевые, спортзал, сауну и даже небольшой бассейн. На крыше пожарной части специалисты компании-подрядчика поставили зенитные фонари — это архитектурные конструкции, которые позволяют освещать помещения и коридоры при помощи солнечных лучей.

Пожарная часть не имеет аналогов в севастопольском гарнизоне. Она оснащена современным оборудованием для ремонта и обслуживания техники, пожарно-технического вооружения, пожарных рукавов. Также на территории расположена учебно-тренировочная башня, 100-метровая полоса препятствий и зона отдыха личного состава. В будущем территория будет еще также обустраиваться и облагораживаться, — сказал начальник пожарно-спасательной части в Павловке Алексей Фоминых.

Четыре дежурных караула пожарно-спасательной части будут работать на 14 населенных пунктов: сёла Гончарное, Резервное, Кизиловое, Колхозное, Новобобровка, Озерное, Орлиное, Павловка, Передовое, Подгорное, Родниковое, Россошанка, Тыловое, Широкое, а также в севастопольской зоне ЮБК — суммарно 83 квадратных километра, на этой территории живут порядка 6400 человек. В связи с вводом депо в эксплуатацию заблаговременно были введены новые ставки в ГКУ «Спасательная служба Севастополя».

Поручил присвоить пожарной части в Павловке имя 150-летия пожарной охраны Севастополя. Также планируем здесь сделать музей Спасательной службы Севастополя: думаю, что и гости города, и те, кто будет посещать Байдарскую долину, будут сюда приходить с большим удовольствием. Еще одно направление, которое мы планируем здесь развивать, — это профориентация: чтобы школьники, в том числе губернаторские школьные трудовые отряды, могли узнать, как устроена профессия спасателя, — заключил Михаил Развожаев.

В связи с праздником губернатор вручил награды севастопольским пожарным и спасателям.

Почетного звания города Севастополя «Заслуженный пожарный города Севастополя» удостоены:

— Объездченко Семен Геннадиевич — помощник начальника караула 6 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю, старший прапорщик внутренней службы

— Умеров Алим Шевкетович — помощник начальника караула 2 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю, старший прапорщик внутренней службы

— Федоров Юрий Николаевич — помощник начальника караула 4 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю, старший прапорщик внутренней службы

Почетного звания города Севастополя «Заслуженный спасатель города Севастополя» удостоены:

— Комаров Олег Юрьевич — начальник поисково-спасательного подразделения «Север» поисково-спасательного отряда государственного казенного учреждения «Спасательная служба Севастополя»

— Кравченко Юрий Иванович — заместитель начальника пожарно-спасательной части – начальник отдельного поста (с. Орловка) пожарно-спасательной части (с. Терновка) государственного казенного учреждения «Спасательная служба Севастополя»

— Мочков Сергей Владимирович — заместитель начальника поисково-спасательного отряда по поисково-спасательной работе поисково-спасательного отряда морского государственного казенного учреждения «Спасательная служба Севастополя»

— Попов Анатолий Витальевич — начальник государственного казенного учреждения «Спасательная служба Севастополя»

— Пресняков Александр Владимирович — начальник поисково-спасательного отряда морского государственного казенного учреждения «Спасательная служба Севастополя»

— Струков Сергей Валерьевич — заместитель начальника по оперативной работе государственного казенного учреждения «Спасательная служба Севастополя»

— Тенятов Игорь Валерьевич — начальник поисково-спасательного подразделения «Балаклава» поисково-спасательного отряда морского государственного казенного учреждения «Спасательная служба Севастополя»

Почетными грамотами Правительства Севастополя награждены:

— Давыдов Сергей Юрьевич — спасатель поисково-спасательного подразделения «Север» поисково-спасательного отряда государственного казенного учреждения «Спасательная служба Севастополя»

— Пушкарский Илья Сергеевич — спасатель поисково-спасательного подразделения «Север» поисково-спасательного отряда государственного казенного учреждения «Спасательная служба Севастополя»

источник: пресс-служба Правительства Севастополя