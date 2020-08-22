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В День Государственного флага Российский триколор развевается на вершине горы Ай-Петри

В День Государственного флага Российский триколор развевается на вершине горы Ай-Петри

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:44 22.08.2020

В рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации на вершине горы Ай-Петри, установлен флаг Российской Федерации. В мероприятии приняли участие сотрудники Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС», члены Крымского Регионального отделения «РОССОЮЗСПАС», сотрудники Министерства спорта Республики Крым, представители Федерации спортивного туризма, члены Общественного совета при МЧС Республики Крым, представители администрации городского округа Ялта и жители города.

По словам министра ЧС РК Сергея Шахова, вот уже шестой год подряд в этот день – 22 августа — на вершине Ай-Петри развевается флаг России.

Эта традиция возникла 6 лет назад, и я надеюсь, что она будет продолжаться и далее. В акции ежегодно принимает участие все больше людей, потому что поднятие флага над полуостровом – это прежде всего, проявление гордости крымчан, которые теперь живут под этим флагом, — сказал Сергей Шахов. —  Это один из главных символов единой, независимой и сильной России. Три его цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость!

В День Государственного флага Российский триколор развевается на вершине горы Ай-Петри

Фото: МЧС РК.

В День Государственного флага Российский триколор развевается на вершине горы Ай-Петри

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