В День памяти и скорби состоится минута молчания — Всероссийская акция пройдёт и в Крыму

22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени одновременно во всей России объявляется минута молчания, минута скорби.

Цель Всероссийской акции «Минута молчания» – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечение преемственности поколений россиян.

По всей стране в 12:15 на одну минуту жизнь замирает. Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века. В этот момент прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов; останавливается общественный транспорт; на предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже останавливается работа; звонят колокола в храмах Русской православной церкви.

Приглашаем всех присоединиться к Всероссийской акции, вспомнить погибших и почтить их память минутой молчания.

Минута молчания о жертвах Великой Отечественной войны в нашей стране с впервые была проведена в год 20-летия Великой Победы, в 1965 году. Инициатива такой памятной акции принадлежит Гостелерадио СССР. 1 апреля 2020 г. Президент России подписал закон о внесении поправок в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Акт установил ежегодное проведение Общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби.

Время проведения выбрано не случайно. Именно в 12 часов 15 минут 22 июня 1941 года заместитель председателя советского правительства, нарком иностранных дел В.М. Молотов в эфире Всесоюзного радио сообщил стране о нападении нацистской Германии.

Память о жертвах Великой Отечественной войны – это ключевая точка исторической памяти России. Таким образом, мы воздаём дань памяти тем, благодаря кому можем свободно жить сегодня. Мы снова вспоминаем о преступной идеологии нацизма, руководствуясь которой захватчики истребили миллионы советских граждан; мы осознаём опасности межнациональной, политической и религиозной розни; убеждаемся в необходимости противостояния национализму и экстремизму.

источник: Администрация Феодосии

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