В день памяти и скорби в Крыму подвели итоги патриотической акции «Десант Победы РСО»

День памяти и скорби — это важная дата для нашей страны. В этом году студенческие отряды и трудовые отряды подростков Республики Крым организовывали патриотическую акцию «Десант Победы РСО», направленную на уборку, ремонт и благоустройство памятников и братских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Акция охватила 26 населенных пунктов в 20 муниципальных образованиях Республики Крым, и в ней приняли участие 24 отряда общей численностью 630 студентов и школьников. Также был сформирован сводный отряд «Эльтиген», который объединил студентов из Волгоградской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского и Пермского краев и Республики Татарстан.

В этом году бойцы Российских студенческих отрядов в Крыму провели работы по уборке и благоустройству 64 памятников и памятных знаков, а также 41 братского захоронения Великой Отечественной войны. Волонтеры убрали территории двух воинских кладбищ, девяти скверов и парков, провели 68 «уроков мужества», в которых приняли участие 1512 школьников из Республики Крым. В честь 80-летия освобождения Крыма от фашистских захватчиков, было высажено 350 саженцев деревьев для закладки Садов памяти.

Эти усилия показывают, что молодежь Крыма активно участвует в сохранении исторической памяти. Мы гордимся тем, что можем внести свою лепту в восстановление и благоустройство мемориальных территорий, а также в воспитание патриотизма среди молодежи. Наша работа помогает не только сохранять историю, но и воспитывать настоящих патриотов своей страны. Мы надеемся, что такие инициативы будут продолжаться и в будущем, находя отклик среди молодого поколения, — рассказала Екатерина Денесюк, специалист Крымского регионального штаба Российских студенческих отрядов.