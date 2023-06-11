В День России студенческие отряды открывают трудовой сезон. Ссылка на прямую трансляцию

12 июня в 12:00 по московскому времени в официальном сообществе Российских студенческих отрядов (РСО) пройдёт всероссийское онлайн-открытие трудового сезона студенческих отрядов.

В этом году более 200 000 студентов из 81 региона страны будут работать в составе студенческих отрядов. Ребята будут трудиться на строительных объектах, производствах сферы сельского хозяйства, отправятся обеспечивать сервисное обслуживание в отелях и пансионатах, осуществлять работу в качестве медицинского персонала в учреждениях здравоохранения, организовывать досуг в детских лагерях и работать в качестве проводников пассажирских вагонов на объектах железных дорог.

С начала года участники студенческих отрядов готовятся к трудовому сезону. Студенты осваивают программы профессионального обучения по рабочим профессиям. Всего в 2023 году участниками таких программ станут более 35 000 студентов.

В Республике Крым будут организован Всероссийский проект «МРИЯ», в котором себя проявят студенты из сервисного направлении. Ребят ждёт работа в лучшем отеле Крыма, в качестве персонала.

Участники педагогического направления Крымского регионального отделения будут трудится в составе сводного студенческого педагогического отряда «Евпатория», который включает в себя 6 различных лагерей на заполним побережье Крыма, Евпатория и ее окрестности.

12 июня в онлайн-трансляции зрители узнают больше о направлениях РСО. Будут представлены творческие номера участников движения из разных регионов России. Темой трансляции стал слоган: «Всё, что тебе важно, есть в РСО». В эфире будет рассказано о том, куда именно отправятся работать летом студенческие отряды и какие возможности будут у ребят во время каникул.

Открытие трудовых сезонов РСО проходит по всей стране с мая, праздник проводится в каждом регионе-участнике движения, а его гостями становятся представители органов власти и образовательных организаций. В течение месяца участники студенческих отрядов передают друг другу эстафету открытий в телеграм-канале РСО.

В преддверии Дня России, мы всей страной с радостью отметим начало нового трудового сезона. Участники движения с энтузиазмом готовились к этому важному событию. В составе отрядов студенты высших и средних учебных заведений каждый год получают ценный профессиональный опыт, принимая участие в масштабных трудовых проектах по всей стране и в своих регионах. В этом году мы с гордостью расширяем географию наших проектов, включая новые регионы. Все вместе мы создаем яркие впечатления и делаем нашу страну еще сильнее!, — отмечает руководитель Крымского регионального отделения, Владимир Кайданский.

Трудовой семестр станет 64-м в истории студенческих отрядов. Во время сезона будут организованы мероприятия для участников студенческих отрядов, а также информационное сопровождение рабочего процесса студентов.

Ссылка на трансляцию: https://vk.cc/coAn8E

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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