Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В День воссоединения с Россией в Крыму чрезвычайных ситуаций не зафиксировано

crimeapress_news

В День воссоединения с Россией в Крыму чрезвычайных ситуаций не зафиксировано

В День воссоединения с Россией в Крыму чрезвычайных ситуаций не зафиксировано

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 10:33 19.03.2020

О том, что праздничный выходной день в Республике Крым прошел без чрезвычайных ситуаций, сообщил министр ЧС в РК Сергей Шахов:

Спасатели заранее предприняли необходимые меры, отработали вопросы по профилактике происшествий.  Кроме того,  была обеспечена устойчивая работа всех систем жизнеобеспечения, коммуникаций и транспорта. В состоянии повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия, находились все силы и средства МЧС Республики Крым, ГУ МЧС России по РК и другие силы и средства РСЧС. Всего на дежурстве находились более 2000  человек и 900 единиц техники.

В чрезвычайном ведомстве отмечают: сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» проводили профилактические мероприятия в сельской местности.   Спасатели из дежурных смен отрядов «КРЫМ-СПАС» осуществляли патрулирование в зонах отдыха туристов. С участниками туристических групп проводились профилактические беседы по правилам безопасного поведения при нахождении в горно-лесной зоне.

В День воссоединения с Россией в Крыму чрезвычайных ситуаций не зафиксировано

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.