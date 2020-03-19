В День воссоединения с Россией в Крыму чрезвычайных ситуаций не зафиксировано

О том, что праздничный выходной день в Республике Крым прошел без чрезвычайных ситуаций, сообщил министр ЧС в РК Сергей Шахов:

Спасатели заранее предприняли необходимые меры, отработали вопросы по профилактике происшествий. Кроме того, была обеспечена устойчивая работа всех систем жизнеобеспечения, коммуникаций и транспорта. В состоянии повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия, находились все силы и средства МЧС Республики Крым, ГУ МЧС России по РК и другие силы и средства РСЧС. Всего на дежурстве находились более 2000 человек и 900 единиц техники.

В чрезвычайном ведомстве отмечают: сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» проводили профилактические мероприятия в сельской местности. Спасатели из дежурных смен отрядов «КРЫМ-СПАС» осуществляли патрулирование в зонах отдыха туристов. С участниками туристических групп проводились профилактические беседы по правилам безопасного поведения при нахождении в горно-лесной зоне.