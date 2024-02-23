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В День защитника Отечества Сергей Аксёнов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь»

В День защитника Отечества Сергей Аксёнов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 23.02.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина в городе Симферополе. Память павших воинов присутствовавшие на мероприятии почтили минутой молчания. Затем в исполнении оркестра войсковой части 6917 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Крым.

По мнению Сергея Аксёнова, День защитника Отечества – один из главных праздников, который напоминает людям о героической истории Вооруженных Сил России, о славных победах русского оружия, воинской доблести и беззаветной любви к Родине.

Это праздник патриотов. Вот и сегодня наши воины, которые участвуют в специальной военной операции, идут вперед под огнем врага, решают боевые задачи, шаг за шагом приближают нашу общую Победу. Это наглядное свидетельство неразрывной связи и преемственности поколений. Потомки победителей сражаются с современным нацизмом, противостоят тем силам, которые всегда хотели уничтожить Россию, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Кирилл Степанов, Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, представители силовых структур, правоохранительных органов и общественности, ветераны, другие.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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