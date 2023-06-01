В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

1 июня, в Международный день защиты детей сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю организовали для воспитанников Дворца детского и юношеского творчества образовательный квест по знакомству с профессией следователя-криминалиста.

Приветствуя ребят, руководитель отдела кадров Дмитрий Лещенко сообщил, что в этих стенах совершено особо опасное преступление – злоумышленник похитил флеш-карту, на которой находилась информация, представляющая ведомственную тайну и предназначавшаяся исключительно для девчонок и мальчишек. Похититель был задержан, однако выдавать место сокрытия ценного предмета он категорически отказывается.

Следователь-криминалист Лариса Марковец рассказала ребятам об использовании органами следствия полиграфа и продемонстрировала его работу на практике. Так школьникам удалось получить информацию о помещениях, где мог быть сокрыт важный предмет.

Затем с помощью источника криминалистического света и под непосредственным руководством старшего следователя-криминалиста Алексея Бобкова девчонки и мальчишки осмотрели эту территорию. А после детектором нелинейных переходов, о работе которого рассказал старший следователь-криминалист Василий Дьяченко, юные следователи изучали намеченные площади. В ходе каждого этапа наставники поясняли ребятам – как правильно применять ту или иную криминалистическую технику, приводили конкретные примеры из своей практики.

И вот заветная флешка найдена! И ребята наконец-то получили доступ к важной информации – видеопоздравлению с Международным днем защиты детей от руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майора юстиции Владимира Терентьева. Для школьников это было очень приятным сюрпризом.

Дорогие юные друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем защиты детей. Хочу пожелать вам быть всегда здоровыми и уверенными в себе, добиваться успехов. Хочу, чтобы вы знали – Следственный комитет Российской Федерации, следователи Крыма и Севастополя всегда будут стоять на страже соблюдения всех ваших интересов, доблестно защищать ваши добрые начинания, — обратился к ребятам Владимир Терентьев.

В завершении мероприятия старший следователь контрольно-следственного управления ГСУ Андрей Максимовский провел с ребятами беседу по безопасному поведению в летний период. Воспитанники Дворца детского и юношеского творчества Республики Крым и педагоги искренне поблагодарили офицеров за погружение ребят в будущую профессию и внимание.

Фото и материалы: пресс-служба Следкома.

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