добавить объявление
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

crimeapress_news

реклама в крыму
В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:49 01.06.2023

1 июня, в Международный день защиты детей сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю организовали для воспитанников Дворца детского и юношеского творчества образовательный квест по знакомству с профессией следователя-криминалиста.

В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

Приветствуя ребят, руководитель отдела кадров Дмитрий Лещенко сообщил, что в этих стенах совершено особо опасное преступление – злоумышленник похитил флеш-карту, на которой находилась информация, представляющая ведомственную тайну и предназначавшаяся исключительно для девчонок и мальчишек. Похититель был задержан, однако выдавать место сокрытия ценного предмета он категорически отказывается.

В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

Следователь-криминалист Лариса Марковец рассказала ребятам об использовании органами следствия полиграфа и продемонстрировала его работу на практике. Так школьникам удалось получить информацию о помещениях, где мог быть сокрыт важный предмет.

В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

Затем с помощью источника криминалистического света и под непосредственным руководством старшего следователя-криминалиста Алексея Бобкова девчонки и мальчишки осмотрели эту территорию. А после детектором нелинейных переходов, о работе которого рассказал старший следователь-криминалист Василий Дьяченко, юные следователи изучали намеченные площади. В ходе каждого этапа наставники поясняли ребятам – как правильно применять ту или иную криминалистическую технику, приводили конкретные примеры из своей практики.

В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

И вот заветная флешка найдена! И ребята наконец-то получили доступ к важной информации – видеопоздравлению с Международным днем защиты детей от руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майора юстиции Владимира Терентьева. Для школьников это было очень приятным сюрпризом.

Дорогие юные друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем защиты детей. Хочу пожелать вам быть всегда здоровыми и уверенными в себе, добиваться успехов. Хочу, чтобы вы знали – Следственный комитет Российской Федерации, следователи Крыма и Севастополя всегда будут стоять на страже соблюдения всех ваших интересов, доблестно защищать ваши добрые начинания, — обратился к ребятам Владимир Терентьев.

В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

В завершении мероприятия старший следователь контрольно-следственного управления ГСУ Андрей Максимовский провел с ребятами беседу по безопасному поведению в летний период. Воспитанники Дворца детского и юношеского творчества Республики Крым и педагоги искренне поблагодарили офицеров за погружение ребят в будущую профессию и внимание.

В День защиты детей крымские следователи провели для ребят увлекательный квест по раскрытию преступления

Фото и материалы: пресс-служба Следкома.

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма